LIVE Sinner-Karatsev 7-6 0-3, ATP Dubai in DIRETTA: il russo ottiene il break! (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Scappa via il diritto di Karatsev che non regge lo scambio. 15-0 Si ferma sul nastro il diritto diagonale del russo. 0-3 Break confermato: Sinner non tiene lo scambio e deve recuperare. 40-15 Ace in kick esterno di Karatsev. 30-15 Lungo il rovescio dell’azzurro. 15-15 Lunga la risposta del #32 al mondo. 0-15 Risposta profonda vincente di Sinner ancora al limite: tanti colpi sulle righe per i due giocatori. 0-2 BREAK Karatsev! Al quinto tentativo, il russo supera e strappa il servizio di Sinner. 40-AD ALTRA RISPOSTA INCREDIBILE SULLA RIGA DI Karatsev! 40-40 Incrocio delle righe di Sinner che trova il rovescio diagonale vincente. 40-AD PALLA ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Scappa via il diritto diche non regge lo scambio. 15-0 Si ferma sul nastro il diritto diagonale del. 0-3 Break confermato:non tiene lo scambio e deve recuperare. 40-15 Ace in kick esterno di. 30-15 Lungo il rovescio dell’azzurro. 15-15 Lunga la risposta del #32 al mondo. 0-15 Risposta profonda vincente diancora al limite: tanti colpi sulle righe per i due giocatori. 0-2 BREAK! Al quinto tentativo, ilsupera e strappa il servizio di. 40-AD ALTRA RISPOSTA INCREDIBILE SULLA RIGA DI! 40-40 Incrocio delle righe diche trova il rovescio diagonale vincente. 40-AD PALLA ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Karatsev 3-0 ATP Dubai in DIRETTA: break in avvio dell’azzurro! - #Sinner-Karatsev #Dubai #DIRETTA: - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Dubai 2021 - Jannik Sinner cerca l’approdo in semifinale dopo aver conquistato la top30. L’azzur… - Chican67630299 : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… - flunch4life : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… - ren_hoe : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… -