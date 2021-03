La Spagna approva la legge sull’eutanasia. Sanchez: «Oggi siamo un Paese più umano, più giusto e più libero» (Di giovedì 18 marzo 2021) La Spagna ha approvato la legge sull’eutanasia e sul suicidio assistito, con 202 voti a favore, 141 contrari, 2 astensioni della Camera dei Deputati. Il testo era già stato licenziato dal Senato. Il Paese iberico è il quarto tra gli Stati membri dell’Unione europea a dotarsi di una legge sull’eutanasia, dopo Olanda, Belgio e Lussemburgo, e il settimo a livello mondiale. A dicembre il testo era passato alla Camera con 198 sì, 138 no e 2 astenuti. La legge dovrebbe entrare in vigore tra circa tre mesi, quindi a giugno. Le condizioni fissate dalla legge Eutanasia e suicidio assistito entreranno dunque a far parte delle prestazioni offerte dal servizio sanitario nazionale. Potrà usufruirne chiunque, purché maggiorenne, soffra di ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Lahato lae sul suicidio assistito, con 202 voti a favore, 141 contrari, 2 astensioni della Camera dei Deputati. Il testo era già stato licenziato dal Senato. Iliberico è il quarto tra gli Stati membri dell’Unione europea a dotarsi di una, dopo Olanda, Belgio e Lussemburgo, e il settimo a livello mondiale. A dicembre il testo era passato alla Camera con 198 sì, 138 no e 2 astenuti. Ladovrebbe entrare in vigore tra circa tre mesi, quindi a giugno. Le condizioni fissate dallaEutanasia e suicidio assistito entreranno dunque a far parte delle prestazioni offerte dal servizio sanitario nazionale. Potrà usufruirne chiunque, purché maggiorenne, soffra di ...

