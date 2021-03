La classifica dei 25 smartphone più veloci in 5G (dove no, non troviamo l'iPhone 12) (Di giovedì 18 marzo 2021) Guardare la classifica degli smartphone più veloci in 5G può riservare grosse sorprese. Perché è vero, i nuovi iPhone 12 sono i primi smartphone Apple ad essere compatibili con questa tecnologia e le loro vendite hanno fatto segnare un bel balzo in avanti per questo tipo di prodotti in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, stando alla nuova graduatoria dei telefoni più veloci in termini di navigazione 5G stilata da OpenSignal, gli ultimi melafonini non compaiono nemmeno tra i primi 25 posti del ranking. La Mela paga lo scotto di essere arrivata in ritardo sulla tecnologia 5G e deve ridurre il divario accumulato con gli altri big del mercato: in primis Samsung che comanda la classifica piazzando praticamente tutti i suoi smartphone più recenti. Il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Guardare ladeglipiùin 5G può riservare grosse sorprese. Perché è vero, i nuovi12 sono i primiApple ad essere compatibili con questa tecnologia e le loro vendite hanno fatto segnare un bel balzo in avanti per questo tipo di prodotti in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, stando alla nuova graduatoria dei telefoni piùin termini di navigazione 5G stilata da OpenSignal, gli ultimi melafonini non compaiono nemmeno tra i primi 25 posti del ranking. La Mela paga lo scotto di essere arrivata in ritardo sulla tecnologia 5G e deve ridurre il divario accumulato con gli altri big del mercato: in primis Samsung che comanda lapiazzando praticamente tutti i suoipiù recenti. Il ...

