Inter-Sassuolo non si gioca, scoppiato focolaio Covid tra i nerazzurri (Di giovedì 18 marzo 2021) Ancora problemi in casa Inter. La sfida contro il Sassuolo, in programma sabato 20 marzo 2021, è stata rinviata dopo le positività di De Vrij e Vecino dopo quelle di D’Ambrosio e Handanovic nelle scorse ore. Rischio focolaio in casa nerazzurra: inoltre, i nazionali saranno bloccati a Milano visto che non potranno rispondere alle convocazioni. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) Ancora problemi in casa. La sfida contro il, in programma sabato 20 marzo 2021, è stata rinviata dopo le positività di De Vrij e Vecino dopo quelle di D’Ambrosio e Handanovic nelle scorse ore. Rischioin casa nerazzurra: inoltre, i nazionali saranno bloccati a Milano visto che non potranno rispondere alle convocazioni. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

OptaPaolo : 77 - Il 1° gol di Zaza è arrivato al 77°; solo due 2 volte nella storia della Serie A una squadra ha vinto un match… - Glongari : Rischio rinvio concreto per Inter - Sassuolo @tvdellosport - SkySport : De Vrij e Vecino positivi, rinviata Inter-Sassuolo - SandroSca : Inter-Sassuolo rinviata. Giusto così. Juve-Napoli non c'entra nulla Anche dopo si sono state gare con 3-4 positivi… - SiiocaMilan : RT @auro_milan: Salta anche Inter-Sassuolo. Con buona pace delle squadre (come il Milan) che hanno giocato con un sacco di assenti per covi… -