“I miei studenti di colore prendono voti più bassi”: docente di Georgetown licenziata per razzismo (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – La psicosi antirazzista che in Usa – ma non solo – ha occupato militarmente da anni le sedi degli atenei universitari ha mietuto un’altra vittima: si tratta di una docente della Georgetown Law School, licenziata nei giorni scorsi con l’accusa di razzismo. La docente licenziata per aver espresso la sua preoccupazioneLa carriera di Sandra Sellers – questo il nome della stimatissima professoressa con alle spalle 20 anni di insegnamento – è finita a causa di una confidenza, resa ad un collega, sul rendimento scolastico dei propri studenti afroamericani. Come riportato da Abcnews, la docente è stata licenziata in seguito al suo sfogo con un altro professore, a cui avrebbe confidato, al termine di una lezione su Zoom, la sua ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – La psicosi antirazzista che in Usa – ma non solo – ha occupato militarmente da anni le sedi degli atenei universitari ha mietuto un’altra vittima: si tratta di unadellaLaw School,nei giorni scorsi con l’accusa di. Laper aver espresso la sua preoccupazioneLa carriera di Sandra Sellers – questo il nome della stimatissima professoressa con alle spalle 20 anni di insegnamento – è finita a causa di una confidenza, resa ad un collega, sul rendimento scolastico dei propriafroamericani. Come riportato da Abcnews, laè statain seguito al suo sfogo con un altro professore, a cui avrebbe confidato, al termine di una lezione su Zoom, la sua ...

Advertising

CarloA : @saponepermani @signorailimonii Dillo a me che ho preso la triennale nel 2018,a 47 anni e mi sono iscritto alla mag… - drconsulenze : RT @DBking85: Questa è geniale..direttamente da quei “criminali” dei miei studenti. Non me ne vogliate ma...adoro???? #DBArte #BaroArte http… - il_brigante07 : RT @DBking85: Questa è geniale..direttamente da quei “criminali” dei miei studenti. Non me ne vogliate ma...adoro???? #DBArte #BaroArte http… - gemmapontini : RT @DBking85: Questa è geniale..direttamente da quei “criminali” dei miei studenti. Non me ne vogliate ma...adoro???? #DBArte #BaroArte http… - RaffaellaBenson : RT @DBking85: Questa è geniale..direttamente da quei “criminali” dei miei studenti. Non me ne vogliate ma...adoro???? #DBArte #BaroArte http… -