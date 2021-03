Graduatorie ATA terza fascia | oggi presentazione piattaforma | venerdì 19 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | domande dal 22 Date potrebbero cambiare?

(Di giovedì 18 marzo 2021) Apertura e aggiornamento ATAper il triennio 2021/23: le notizie anticipate dalla nostra redazione sono confermate dai report dei sindacati rappresentativi che partecipano agli incontri. Queste le ultime notizie sudel decreto e della tabella titoli definitiva in, via alle, tempo utile per lae modalità. L'articolo .

tweet Per chi presenta la domanda per la prima volta per ledi terza fascia del personale, riepiloghiamo alcuni aspetti da tener presenti. Chi è il personale? Il personaleè costituito da diversi profili: gli assistenti amministrativi ...... coloro che sono in possesso del titolo di studio per l'accesso ( Valutazione Titoli Personale[PDF DA SCARICARE] ) a talee dovranno per la prima volta inserire anche tutti i titoli ...Molto probabile la partenza dell'iter di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata. Data indicata dal 22 marzo al 22 aprile 2021 ...Era uscita nelle scorse ore una data considerata quasi certa per la riapertura delle graduatorie di Terza Fascia del personale Ata. Il sindacato Feder Ata invece ha emesso un comunicato per smentire, ...