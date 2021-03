Gianni Morandi | le prime parole dopo l’incidente | “E’ più dura del previsto”

(Di giovedì 18 marzo 2021) E’ passata circa una settimana, da quando il noto cantante,, è rimasto vittima di un incidente domestico, nel quale, ha riportato profonde ustioni in varie parti del corpo., è avvenuto nella casa di campagna del cantante, il quale,aver acceso un fuoco, per bruciare le sterpaglie nel giardino, ha perso l’equilibrio, cadendo nel rogo., le: ” E’ piùdeli primi difficili giorni, il cantante, è tornato a parlare sui social, e dal letto dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, ha ringraziato affettuosamente tutti i fan, che hanno avuto...

Advertising

disinformatico : Il tweet è già stato rimosso. Giornalettismo racconta la cronaca dell'ennesima fake news diffusa dai giornali - LaStampa : Gianni Morandi dall’ospedale torna sui social: “E’ più dura del previsto” - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - drsmoda : RT @riktroiani: Dopo le prime medicazioni al Pronto Soccorso di Bologna è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena. https://t… - Antonio70674179 : Digitate su Google Gianni Morandi coprofago -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Giovedì 11 marzoè stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Bologna dopo un incidente in campagna : bruciando delle sterpaglie nella sua tenuta, ha perso l'equilibrio ed è caduto sul fuoco, riportando ...Lo scorso 11 marzoè stato ricoverato all'ospedale di Cesena per gravi ustioni riportate a mani e gambe. Un terribile incidente domestico, verificatosi presso la sua abitazione a San Lazzaro di Savena, ...Gianni Morandi è tornato a “parlare” ai suoi fan dal reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.Dopo il brutto incidente in cui è stato coinvolto, Gianni Morandi è tornato sui social dove ha postato un video di auguri di pronta guarigione speciale ...