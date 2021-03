Gianni Morandi dopo le ustioni torna su Instagram: “È più dura del previsto” (Di giovedì 18 marzo 2021) Gianni Morandi torna su Instagram dopo le ustioni e il ricovero in ospedale. Qualche giorno fa il cantante era finito al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena a causa di un incidente domestico. Gianni infatti era caduto nel fuoco acceso nella sua tenuta in campagna per bruciare le sterpaglie, ustionandosi mani e gambe. dopo un lungo silenzio, l’artista è tornato sui social con un post. Morandi ha infatti pubblicato il messaggio inviato dal Bologna, la sua squadra del cuore. I giocatori e l’allenatore Sinisa Mihajlovic prima dell’allenamento hanno mandato al cantante un imbocca al lupo augurandogli una pronta guarigione. “Grazie ragazzi!”, ha scritto Gianni, che non ha nascosto le difficoltà ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021)sulee il ricovero in ospedale. Qualche giorno fa il cantante era finito al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena a causa di un incidente domestico.infatti era caduto nel fuoco acceso nella sua tenuta in campagna per bruciare le sterpaglie, ustionandosi mani e gambe.un lungo silenzio, l’artista èto sui social con un post.ha infatti pubblicato il messaggio inviato dal Bologna, la sua squadra del cuore. I giocatori e l’allenatore Sinisa Mihajlovic prima dell’allenamento hanno mandato al cantante un imbocca al lupo augurandogli una pronta guarigione. “Grazie ragazzi!”, ha scritto, che non ha nascosto le difficoltà ...

Advertising

disinformatico : Il tweet è già stato rimosso. Giornalettismo racconta la cronaca dell'ennesima fake news diffusa dai giornali - LaStampa : Gianni Morandi dall’ospedale torna sui social: “E’ più dura del previsto” - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - gleescovers : io tengo a gianni morandi come fosse mio nonno quindi prima madre fa: ma gianni morandi sta all'ospedale? ed io mi sono spaventata - filo_78 : Gianni #Morandi è ricoverato a #Cesena (ospedale specializzato) per ustioni. Mi chiedo @ODG_CNOG che esista a fare.… -