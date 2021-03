Firenze, processo parcheggiatori abusivi: chieste 5 condanne e 5 assoluzioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Chiesta l'assoluzione, per non aver commesso il fatto, anche per Paolo Becattini, ex ispettore della municipale attualmente responsabile della segretaria del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all'epoca dei fatti contestati capo di gabinetto del presidente del Consiglio regionale, indagato per un caso di presunto abuso d'ufficio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Chiesta l'assoluzione, per non aver commesso il fatto, anche per Paolo Becattini, ex ispettore della municipale attualmente responsabile della segretaria del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all'epoca dei fatti contestati capo di gabinetto del presidente del Consiglio regionale, indagato per un caso di presunto abuso d'ufficio L'articolo proviene daPost.

