Film CAROSELLO CAROSONE | stasera su Rai 1 con Eduardo Scarpetta

(Di giovedì 18 marzo 2021) A cent’anni dalla sua nascita,(giovedì 18 marzo) in prima serata su Rai 1 arriva, il biopic sull’immenso Renato(tratto dall’opera Caronissimo di Federico Vacalebre) che racconta vita e carriera di uno degli artisti italiani più amati del Novecento. La pellicola di Lucio Pellegrini – co prodotta da Rai Fiction e Groenlandia – vede nei panni del geniale canzoniere napoletano il giovane attore(trisnipote del celebre commediografo omonimo), che il pubblico ha potuto apprezzare e ammirare nel ruolo di Pasquale Peluso nelle prime due stagioni della serie evento L’amica geniale. La storia racconta una parte di vita molto importante della vita di Renato, che inizia dai suoi 17 anni, fresco di diploma al ...

È una storia pazzesca e per molti aspetti inedita quella di Renato Carosone, musicista geniale e rivoluzionario la cui vita viene raccontata nel film tv di Rai1 Carosello Carosone, in onda giovedì