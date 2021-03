Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno di Nathan con le foto più belle (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono già 11 anni da mamma per Elisabetta Gregoraci che oggi festeggia il compleanno di Nathan scegliendo una serie di foto. Dal primo scatto subito dopo il parto alle altre foto con il suo ometto e in ogni foto c’è lei, sempre presente, come promette di fare per tutta la sua vita. In una foto anche la loro famiglia al completo, Elisabetta Gregoraci stringe tra le braccia il suo bambino, neonato, alle loro spalle c’è Flavio Briatore. La coppia non è riuscita a rispettare il per sempre giurato ma restano sempre una famiglia, vivendo anche la quotidianità. Ieri Nathan già festeggiava il suo compleanno e chissà cosa avrà organizzato per lui la sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono già 11 anni da mamma perche oggiildiscegliendo una serie di. Dal primo scatto subito dopo il parto alle altrecon il suo ometto e in ognic’è lei, sempre presente, come promette di fare per tutta la sua vita. In unaanche la loro famiglia al completo,stringe tra le braccia il suo bambino, neonato, alle loro spalle c’è Flavio Briatore. La coppia non è riuscita a rispettare il per sempre giurato ma restano sempre una famiglia, vivendo anche la quotidianità. Ierigiàva il suoe chissà cosa avrà organizzato per lui la sua ...

Advertising

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci denunciata dall’ex Mino Magli: “Mi ha tolto l’onore” - #Elisabetta #Gregoraci #denunciata - grace65k : @Ale13199 Un semplice no comment non parlo di Elisabetta gregoraci e avrebbe fatto la figura del signore ma questo… - eligregorelli : RT @jemecasse1: A Giulia Salemi ho sempre preferito Elisabetta Gregoraci. Gregorelli tutta la vita. #gregorelli - Dalia51552942 : RT @amoiltrash: Tommy tutto molto bello e romantico questo momento con Gilda, ma I Will Always Love You solo se cantata da Elisabetta Greg… -