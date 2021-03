Dl Sostegni, aiuti a partire da mille euro per imprese in calo del 30% (Di giovedì 18 marzo 2021) Le imprese che hanno subito perdite del 30% (invece del 33% come era fino ad ora) potranno accedere a una nuova tranche di contributi a fondo perduto. Sarebbe quanto deciso per gli aiuti alle Pmi nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) Leche hanno subito perdite del 30% (invece del 33% come era fino ad ora) potranno accedere a una nuova tranche di contributi a fondo perduto. Sarebbe quanto deciso per glialle Pmi nel ...

Advertising

ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #18marzo: la #Fed annuncia #tassi fermi fino al 2024, l'economia… - fattoquotidiano : Dl Sostegni, Marattin: “Aiuti alle categorie danneggiate, ma servirà scostamento”. Fornaro: “Priorità a blocco dei… - tvbusiness24 : DL Sostegni, aiuti rapidi in cinque fasce: indennizzi per le aziende dal 60% al 20% - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Dl «Sostegni»:?5 fasce per i nuovi aiuti a imprese e partite Iva, stralcio delle cartelle verso l’ok -