Dl «Sostegni»:?5 fasce per i nuovi aiuti a imprese e partite Iva, stralcio delle cartelle verso l’ok (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel vertice con Draghi sul decreto, Sostegni allargati alle partite Iva con fatturati 2019 tra 5 e 10 milioni di euro (10% della perdita mensile media). Critiche a sinistra sul condono fiscale. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel vertice con Draghi sul decreto,allargati alleIva con fatturati 2019 tra 5 e 10 milioni di euro (10% della perdita mensile media). Critiche a sinistra sul condono fiscale.

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #18marzo: la #Fed annuncia #tassi fermi fino al 2024, l'economia… - fisco24_info : Dl «Sostegni»:?5 fasce per i nuovi aiuti a imprese e partite Iva, stralcio delle cartelle verso l’ok: Nel vertice c… - palmiottid : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #18marzo: la #Fed annuncia #tassi fermi fino al 2024, l'economia american… - LavoroLazio_com : Dl sostegni, cinque fasce per i nuovi aiuti. Bonifici al via entro 20 giorni. Stralcio cartelle verso l’o... - FASIbiz : Nel #DecretoSostegni dovrebbero saltare i codici Ateco, ampliando così la platea dei beneficiari per includere i… -