De Rossi torna in Nazionale | sarà collaboratore di Mancini

Daniele De Rossi collaboratore tecnico di Mancini. L'ex centrocampista azzurro: "Emozionante il ritorno a Coverciano, grazie al Ct e a Gravina per la fiducia" La Nazionale riabbraccia Daniele De Rossi. L'ex centrocampista azzurro è da oggi ufficialmente nel gruppo dei collaboratori tecnici della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Si affiancherà dunque a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio…

