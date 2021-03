Covid: Mandelli, 'farmacisti pronti a dare contributo per vaccini' (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - I farmacisti sono pronti a mettersi a disposizione per partecipare alla campagna vaccinale. Lo assicura il presidente dell'Ordine nazionale, Andrea Mandelli, che è anche deputato di Forza Italia e da qualche giorno vicepresidente della Camera. "Non ho ancora nessun riscontro ufficiale", spiega all'Adnkronos, dopo la volontà annunciata dal governo di far effettuare i vaccini anti-Covid anche nelle farmacie. "In tanti Paesi del mondo, dalla Gran Bretagna, agli Stati Uniti e da qualche giorno anche in Francia -ricorda- i farmacisti hanno partecipato alla campagna vaccinale, quindi naturalmente anche in Italia siamo pronti a cogliere questa opportunità e a dare un contributo al Paese in questo momento così ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Isonoa mettersi a disposizione per partecipare alla campagna vaccinale. Lo assicura il presidente dell'Ordine nazionale, Andrea, che è anche deputato di Forza Italia e da qualche giorno vicepresidente della Camera. "Non ho ancora nessun riscontro ufficiale", spiega all'Adnkronos, dopo la volontà annunciata dal governo di far effettuare ianti-anche nelle farmacie. "In tanti Paesi del mondo, dalla Gran Bretagna, agli Stati Uniti e da qualche giorno anche in Francia -ricorda- ihanno partecipato alla campagna vaccinale, quindi naturalmente anche in Italia siamoa cogliere questa opportunità e aunal Paese in questo momento così ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Mandelli, 'farmacisti pronti a dare contributo per vaccini'... - BasicLifeSupp : Covid. Scudo giuridico per gli operatori sanitari. Il “sì” di Mandelli (FI), Boldrini (PD) e Castellone (M5S) - mandelli_andrea : La #GiornataNazionale per le vittime del #Covid_19 deve unirci con ancor più forza nel contrasto a questa terribile… - mandelli_andrea : Lo scudo per personale sanitario è necessario: non si tratta di una uscita di sicurezza per eludere eventuali colpe… - mandelli_andrea : Le vittime che ogni giorno contiamo a causa del #Covid_19 pesano sulla politica e su tutta la nazione. Il derby su… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mandelli Mandelli: "Unica strada per ripartire è il vaccino" 'La GiornataNazionale per le vittime del Covid_19 deve unirci con ancor più forza nel contrasto a questa terribile pandemia. L'unica strada ... Così con un twett Andrea Mandelli, Vice Presidente alla ...

Mandelli (FI): " Fatta chiarezza su AstraZeneca si riparta con fiducia" 'Le vittime che ogni giorno contiamo a causa del Covid pesano non solo sulla coscienza della politica ma su tutta la nazione. Ecco perché il derby ...responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, ...

Covid: Mandelli, 'chiarezza e informazione per vaccinare con fiducia cittadini' Il Messaggero Covid: Mandelli, ‘farmacisti pronti a dare contributo per vaccini’ Andrea Mandelli, che è anche deputato di Forza Italia e da qualche giorno vicepresidente della Camera. “Non ho ancora nessun riscontro ufficiale”, spiega all’Adnkronos, dopo la volontà annunciata dal ...

Covid. Scudo giuridico per gli operatori sanitari. Il “sì” di Mandelli (FI), Boldrini (PD) e Castellone (M5S) 18 MAR - Uno scudo giuridico per chi opera in sanità per evitare una pandemia anche nei tribunali, dopo quella ospedaliera. Lo scorso anno ci fu qualche tentativo di intervento su questa tematica. A m ...

'La GiornataNazionale per le vittime del_19 deve unirci con ancor più forza nel contrasto a questa terribile pandemia. L'unica strada ... Così con un twett Andrea, Vice Presidente alla ...'Le vittime che ogni giorno contiamo a causa delpesano non solo sulla coscienza della politica ma su tutta la nazione. Ecco perché il derby ...responsabile Sanità di Forza Italia Andrea, ...Andrea Mandelli, che è anche deputato di Forza Italia e da qualche giorno vicepresidente della Camera. “Non ho ancora nessun riscontro ufficiale”, spiega all’Adnkronos, dopo la volontà annunciata dal ...18 MAR - Uno scudo giuridico per chi opera in sanità per evitare una pandemia anche nei tribunali, dopo quella ospedaliera. Lo scorso anno ci fu qualche tentativo di intervento su questa tematica. A m ...