Covid, il figlio di Sonia Battaglia: "Morta per un vaccino, ciao mamma" (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "ciao mamma. Te ne sei andata oggi alle 9, per un vaccino, per un senso civico". Lo scrive su Facebook il figlio di Sonia Battaglia, la 54enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) Morta oggi all'Ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverata da diversi giorni per un'emorragia cerebrale. La famiglia aveva denunciato il caso ai media e alla Procura di Napoli chiedendo se ci fosse un nesso tra il drammatico quadro clinico e l'iniezione fatta il 1 marzo alla Mostra d'Oltremare a Napoli. "Ti guarderò sempre così – continua il figlio – , sei stata e sarai la cosa più bella della mia vita. Tu che mi chiamavi la mattina per chiedere come stai? Tu Che mi facevi i complimenti per tutto, mi dicevi che ero bellissimo anche ...

