Covid, aggiornamento Asl: sono 71 i nuovi positivi, quarto giorno consecutivo senza vittime (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosono 71 le nuove positività al Covid accertate dall’Asl nel Sannio nel corso delle ultime 24 ore. E questo a fronte di 752 tamponi effettuati. Un dato dunque in calo rispetto al ‘boom’ di contagi registrato ieri, con ben 105 positività. Per il quarto giorno consecutivo, fortunatamente, nessuna vittima comunicata mentre sale il numero dei guariti, oggi 44. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto71 le nuovetà alaccertate dall’Asl nel Sannio nel corso delle ultime 24 ore. E questo a fronte di 752 tamponi effettuati. Un dato dunque in calo rispetto al ‘boom’ di contagi registrato ieri, con ben 105tà. Per il, fortunatamente, nessuna vittima comunicata mentre sale il numero dei guariti, oggi 44. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

