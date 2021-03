Caso Ares: Eva Grimaldi in procura (Di giovedì 18 marzo 2021) Come avevamo anticipato su Giornalettismo, continua il via vai in procura sull’Ares-gate scoppiato durante il Gf Vip. Oggi è il turno di Eva Grimaldi, attrice, ex volto e musa di Alberto Tarallo, produttore. Eva per anni ha vissuto a Roma con il manager e poi a Zagarolo. Prima in casa di Tarallo stesso, poi con Gabriel Garko suo fidanzato – fake, ma nella vita suo “fratellino” minore (tra i due c’è un rapporto davvero di amicizia fraterna). LEGGI ANCHE > Ares-Gate: gli strani incidenti a Garko e a Morra Ares-gate, Eva Grimaldi in procura I due, quando Tarallo andava a dormire, scappavano di notte per “prendere aria” e spingevano la macchina a quattro mani per poi accenderla una volta fuori dal garage e non svegliare nessuno. Particolare da non sotto valutare. Idem ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 marzo 2021) Come avevamo anticipato su Giornalettismo, continua il via vai insull’-gate scoppiato durante il Gf Vip. Oggi è il turno di Eva, attrice, ex volto e musa di Alberto Tarallo, produttore. Eva per anni ha vissuto a Roma con il manager e poi a Zagarolo. Prima in casa di Tarallo stesso, poi con Gabriel Garko suo fidanzato – fake, ma nella vita suo “fratellino” minore (tra i due c’è un rapporto davvero di amicizia fraterna). LEGGI ANCHE >-Gate: gli strani incidenti a Garko e a Morra-gate, EvainI due, quando Tarallo andava a dormire, scappavano di notte per “prendere aria” e spingevano la macchina a quattro mani per poi accenderla una volta fuori dal garage e non svegliare nessuno. Particolare da non sotto valutare. Idem ...

