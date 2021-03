Carosello Carosone | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 18 marzo 2021) Una storia da non perdere, se si vuole conoscere uno degli artefici del successo della musica italiana nel mondo: è, la fiction di Raiuno in onda il 18 marzo 2021, realizzata in occasione del centenario (avvenuto in realtà nel 2020) della nascita del musicista napoletano ed a vent’anni dalla sua scomparsa. Ma daè composto? In realtà, la produzione di Rai Fiction e Groenlandia è un film-tv, destinato quindi ad andare in onda in un’unica serata. Il film è tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore., la trama New York, 1958. Le luci si accendono sul palco del Carnegie Hall, dove il Sestetto è pronto a esibirsi. Un sogno che si avvera per Renato ...