Canalis e Corvaglia, “rapporti inesistenti”: il retroscena sulla pace mancata (Di giovedì 18 marzo 2021) Non ci sarebbe stata alcuna pax tra le due ex veline, nonostante quanto sostenuto dal gossip di recente L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 18 marzo 2021) Non ci sarebbe stata alcuna pax tra le due ex veline, nonostante quanto sostenuto dal gossip di recente L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: CANALIS-CORVAGLIA, NESSUNA PACE TRA LE DUE EX AMICHE - LO ZAMPINO DI BARBARA D'URSO ALL'ISOLA? - TrashLover3 : @bbianconeraa @Parpiglia Credo Parpiglia si riferisca a questo “articolo”: - GiusCandela : Il discusso conduttore Rai, sostenuto nella sua incredibile ascesa da un noto comunicatore, rischia di perdere il s… - GiusCandela : L'amicizia tra due signore della tv sbandierata in lungo e largo è assolutamente finta. In privato le due usano le… - GiusCandela : La showgirl doveva avere un ruolo di peso in un noto reality ma è stata esclusa per un motivo preciso. Colpa di un… -