Assonime, Patrizia Greco designata alla presidenza per il biennio 2021-2022 (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Patrizia Grieco è stata designata alla presidenza di Assonime per il biennio 2021-2022. Grieco, attualmente vicepresidente dell'associazione delle società italiane per azioni, prenderà il posto di Innocenzo Cipolletta. Il Consiglio Direttivo e la Giunta di Assonime si sono riuniti questa mattina in videoconferenza sotto la presidenza di Cipolletta. Il Consiglio ha ascoltato la relazione dei Saggi nominati per condurre le consultazioni ai fini della individuazione del nuovo presidente, essendo la carica del presidente Cipolletta non rinnovabile a norma di statuto. I Saggi hanno informato il Consiglio Direttivo che dalle consultazioni è emerso un consenso per l'indicazione di Patrizia

