Amici | stop per rispetto delle vittime del Covid

(Di giovedì 18 marzo 2021) La puntata odierna dinon è andata in onda: la decisione presa da Maria De Filippi per tutti i suoi programmi è stata quella di interrompersi almeno per oggi, 18 marzo, in occasione della giornata in ricordodel. Un messaggio importante per ricordare il grande dolore di tutto il paese. La puntata di oggi, in cui si sarebbero dovute vedere le prime prove in Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

horrorvaacuii : RT @L0NELYH96RT: +parlatene, informate i vostri amici, i vostri familiari, postatelo sui social media, anche se avete un piccolo seguito. d… - blakvtear : RT @L0NELYH96RT: +parlatene, informate i vostri amici, i vostri familiari, postatelo sui social media, anche se avete un piccolo seguito. d… - vic1df : RT @L0NELYH96RT: +parlatene, informate i vostri amici, i vostri familiari, postatelo sui social media, anche se avete un piccolo seguito. d… - eemmafurlan : RT @L0NELYH96RT: +parlatene, informate i vostri amici, i vostri familiari, postatelo sui social media, anche se avete un piccolo seguito. d… - _felisiahale : RT @L0NELYH96RT: +parlatene, informate i vostri amici, i vostri familiari, postatelo sui social media, anche se avete un piccolo seguito. d… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici stop

Dalla Regione Lazio sono convinti però di poter recuperare il tempo perso in questi giorni di...e che a fine giornata finissero nella spazzatura i vaccini o venissero inoculati a parenti e. ...ASTRAZENECA, DIRETTA DECISIONE EMA/ Verso sì a vaccino, Galli: "farà più morti" Invece a ... " Una preghiera per chi non c'è più, un pensiero per i parenti e glidi chi ci ha lasciato, un ...La puntata odierna di Amici non è andata in onda: la decisione presa da Maria De Filippi per tutti i suoi programmi è stata quella di interrompersi almeno per oggi, 18 marzo, in occasione della ...Nei giorni scorsi si è parlato di una presunta guerra in atto tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi. Si era vociferato che il clima a Mediaset tra le due conduttrici non fosse dei migliori e che la De ...