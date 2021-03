Wta Monterrey 2021 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 17 marzo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il, glie l’didi17al torneo Wta di. Sul cemento messicano è tutto pronto per una nuova giornata di sfide. Alle ore 20:00 avranno il via gli ottavi di finale della rassegna messicana con la sfida tra Kuzmova e Dart. Il piatto forte per noi italiani sarà tuttavia il match successivo: Jasmine Paolini andrà alla caccia dei quarti di finale contro la slovacca Anna Schmiedlova. Sportface.it vi terrà aggiornati con le cronache e gli aggiornamenti in tempo reale sull’evento. Ecco di seguito lazione completa. ESTADIO Ore 20:00 Kuzmova vs Dart A seguire Paolini vs Schmiedlova Non prima dell’1.00 Kucova vs Fernandez A seguire Juvan vs Sorribes Tormo SportFace.