War Magician | Benedict Cumberbatch sarà un celebre illusionista

Benedict Cumberbatch interpreterà il celebre illusionista Jasper Maskelyne in War Magician, il nuovo progetto di Colin Trevorrow Se ne parlava anche nel 2015, ma il progetto ha dovuto attendere altri sei anni per concretizzarsi realmente. Il best-seller di David Fisher, basato sulla vera storia dell'illusionista britannico Jasper Maskelyne, sta per diventare un film grazie alla produzione della StudioCanal. Il progetto si intitolerà War Magician, e la regia sarà di Colin Trevorrow, subito al lavoro dopo Jurassic World 3: Dominion, film di fantascienza in uscita nel 2022. Il film drammatico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale ha trovato anche il suo protagonista.

