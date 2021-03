(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Incontro tra Matteoe il neo sottosegretario allo Sport Valentina. Al centro del colloquio la situazione dello sport italiano, le richieste delle palestre che chiedonoe indennizzi certi, le prospettive per incentivare le discipline sportive nelle scuole e per le persone con disabilità. Lo si apprende da fonti della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Affaritaliani : Sondaggi, M5S-Conte clamoroso: raggiunta la Lega di Salvini. Pd a picco - TV7Benevento : **Sport: Salvini vede Vezzali, confronto su riaperture e indennizzi**... - info_gherardi : RT @ReaSilviaa: Salvini e lo sport italiano. - Affaritaliani : Sondaggi, Pd e Lega: numeri a sorpresa per Salvini e Letta. Guarda chi crolla e chi sale - ReaSilviaa : Salvini e lo sport italiano. -

Ultime Notizie dalla rete : **Sport Salvini

Il Tempo

Parole firmate Chiara Braga , deputata del Pd impegnata nellopreferito dei dem: sparare su Matteoanche quando non c'entra nulla. Di solito quando lo fanno significa che davvero non ...'Il mondo dello, oltre al suo fondamentale valore sociale, ha anche un peso economico rilevante - ha detto Giuseppe, segretario generale della Camera di commercio di Firenze - . Aiutare ...Il Pd di Enrico Letta (nuovo segretario) e la Lega di Matteo Salvini sono i partiti della settimana nei sondaggi Swg. In lieve calo Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni viene raggiunto dal M5S (a sua vol ...Onorevole Salvini, che cosa bisogna fare di fronte al caso AstraZeneca: dire che i vaccini sono pericolosi, assecondando certi umori popolari e certo terrore mediatico, oppure fidarsi ancora e sempre.