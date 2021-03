Serie A | svelate le divise delle big per la stagione 2021 2022

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la Seria A che si appresta a dare i suoi verdetti, ecco le prime indiscrezioni sullebig per la prossimaAnche quest’anno il sito specializzato “Footy Headlines” ha lanciato in anteprima le nuovebig diA per la. Tra cambi di sponsor tecnici, novità di stile e ritorno al passato ecco gli “Home Kit” di Roma, Inter, Milan e Juventus. Roma, si apre l’era New Balance La Roma si appresta a cambiare il suo sponsor tecnico. A Partire dalla prossimaNike non sarà più sulle maglie della società capitolina al suo posto, con ogni probabilità e vista la campagna di marketing già avviata, ci sarà il marchio americano New Balance. Fonte Footy ...