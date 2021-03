Roberta Di Padua non può essere più felice con Riccardo Guarnieri | “Un regalo enorme…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La scelta a Uomini e Donne è stata inaspettata, ma si sta rivelando più che sensata:Distanno vivendo a pieno e al meglio la loro frequentazione fuori dal programma di Canale 5. Dopo mesi di conoscenza, senza considerare il fatto che già prima di Ida Platano avevano provato a conoscersi, la ex dama e l’ex cavaliere storici di quello che fu il trono over hanno deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere e dunque di lasciare lo studio che li ha fatti incontrare. A proposito di Ida Platano, che conha vissuto una storia importante anche se piena di alti e bassi, ha preferito non commentare questo amore appena sbocciato.Ida è stata intervistata in esclusiva dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne e ha preferito parlare di un suo possibile ...