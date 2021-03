**Pd: Tinagli sarà vicesegretaria vicaria** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, ha nominato Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano vicesegretari del partito. Le nomine verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea nazionale. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, Irene Tinagli svolgerà le funzioni di vicaria". Così in una nota del Pd. "Irene Tinagli, 46 anni, è nata ad Empoli. Economista -si spiega-, si è specializzata in sviluppo economico e innovazione all'Università Carnergie Mellon di Pittsburgh. Ha insegnato Management e Organizzazione all'Università Carlos III di Madrid. Ha partecipato alla fondazione del Pd, come componente dell'Assemblea Costituente e della Commissione che ha redatto lo Statuto. Tra il 2013 e il 2018 è stata deputata della Repubblica. Attualmente presiede la Commissione per i problemi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, ha nominato Irenee Giuseppe Provenzano vicesegretari del partito. Le nomine verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea nazionale. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, Irenesvolgerà le funzioni di vicaria". Così in una nota del Pd. "Irene, 46 anni, è nata ad Empoli. Economista -si spiega-, si è specializzata in sviluppo economico e innovazione all'Università Carnergie Mellon di Pittsburgh. Ha insegnato Management e Organizzazione all'Università Carlos III di Madrid. Ha partecipato alla fondazione del Pd, come componente dell'Assemblea Costituente e della Commissione che ha redatto lo Statuto. Tra il 2013 e il 2018 è stata deputata della Repubblica. Attualmente presiede la Commissione per i problemi ...

