Pass Covid per poter viaggiare. Cos'è e come funziona (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un 'Passaporto' Covid con tutte le informazioni necessarie per tornare a muoversi e viaggiare in Europa e nel mondo. All'insegna della privacy dei cittadini. La Commissione Europea presenta oggi una proposta legislativa in merito. Secondo la presidente Ursula von der Leyen lo scopo "è fornire la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dalla Covid-19. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy. Il Digital Green Pass dovrebbe facilitare le vite degli europei. Lo scopo è consentire gradualmente ai cittadini di muoversi in sicurezza nell'Ue o all'estero, per lavoro o per turismo". "Siamo lieti – aggiunge in proposito il vicepresidente Margaritis Schinas – che ci sia tra i leader ...

