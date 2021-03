Parrucchieri e estetisti | Cna | “Chiusura intollerabile”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Cna Benessere e Sanità interviene sulladi estetiste e parrucchiere. “È diventatala totale disattenzione del Governo nei confronti delle imprese di acconciatura ed estetica” mentre si chiedono “segnali immediati di attenzione, modificando le modalità per ottenere i contributi a fondo perduto e permettendo ad acconciatori ed estetiste di riprendere la propria attività anche in zona rossa”. “Il settore, a tutela di clienti e dipendenti – spiega Cna – si è dotato di tutte le garanzie necessarie a riaprire saloni di acconciatura e centri estetici nella massima sicurezza, rispettoso delle più rigorose norme e procedure igienico-sanitarie.Non è un caso che saloni di acconciatura e centri estetici, in questi mesi, non abbiano rappresentato fonte di contagio. Tali imprese garantiscono, infatti, la massima sicurezza anche perché, ...