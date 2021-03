Padroni positivi al Covid? A Ozzano i volontari portano fuori i cani

(Di mercoledì 17 marzo 2021) BOLOGNA – Chi pensa agli animali domestici dei padroni isolati in casa perché positivi al coronavirus? Se fino ad ora anche questo è stato un problema da risolvere per chi contrae la malattia, ora i residenti di Ozzano dell’Emilia (Bologna) possono scrivere direttamente al sindaco e chiedere che il proprio cane venga portato a spasso. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco, Luca Lelli, che ha attivato attivato una collaborazione con il centro regionale della Protezione civile che, a sua volta, si avvale dell’aiuto della sezione provinciale di Ferrara della Lega italiana dei diritti dell’animale (Lida).

GianfrancoCast1 : Tesla, #Musk fa riaprire lo stabilimento nonostante la pandemia: 450 dipendenti positivi alla #Covid_19 I padroni…

