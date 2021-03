Ospedale di Settimo, a rischio 170 lavoratori. Valle (PD): “Icardi decida” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “È scaduta nel 2019 anche l’ultima Delibera della Giunta Regionale che confermava l’assetto organizzativo dell’Ospedale Civico di Settimo Torinese, che intenzioni ha l’Assessore Icardi in merito? Cosa farà per i 170 lavoratori della Cooperativa Frassati impiegati nella struttura?” queste le domande rivolte all’Assessore alla Sanità Icardi con un’interrogazione depositata dal Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle. L’Ospedale, destinato al trattamento delle post-acuzie, della riabilitazione e della lungodegenza, è stato in questi anni gestito dalla Società S.A.A.P.A. S.p.A., la cui compagine sociale è composta dalla Regione Piemonte che, attraverso l’Asl Città di Torino e l’Asl To4, ha la maggioranza delle quote (52%), dalla Città di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 17 marzo 2021) “È scaduta nel 2019 anche l’ultima Delibera della Giunta Regionale che confermava l’assetto organizzativo dell’Civico diTorinese, che intenzioni ha l’Assessorein merito? Cosa farà per i 170della Cooperativa Frassati impiegati nella struttura?” queste le domande rivolte all’Assessore alla Sanitàcon un’interrogazione depositata dal Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele. L’, destinato al trattamento delle post-acuzie, della riabilitazione e della lungodegenza, è stato in questi anni gestito dalla Società S.A.A.P.A. S.p.A., la cui compagine sociale è composta dalla Regione Piemonte che, attraverso l’Asl Città di Torino e l’Asl To4, ha la maggioranza delle quote (52%), dalla Città di ...

