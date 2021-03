MotoGp: Mentre Honda aspetta Marquez, Espargarò prende le misure alla RCV (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le speranze Honda per il campionato del mondo 2021 di MotoGp, in attesa di notizie sul ritorno di Marc Marquez sono riposte in un altro spagnolo: Pol Espargarò. Il pilota ha concluso in maniera positiva la 5 giorni di test sulla pista di Losail, piazzandosi sempre in posizioni di rilievo nella classifica generale. Honda ha lavorato molto sulla versione di quest’anno della moto cercando di migliorare guidabilità, aerodinamica e telaio. Pol rimane sempre cauto dichiarando: “Solo in gara saprò a che livello sono. Il ritmo era simile a quello di altri piloti di spicco, ma qui le condizioni sono molto mutevoli”. “Non è questione di grip o no. Ci sono tante cose. Anche con due weekend di gara qui non potrò dire di conoscere questa moto. Siamo lontani dal capirla. Ci sono più circuiti e giornate”. Nonostante ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le speranzeper il campionato del mondo 2021 di, in attesa di notizie sul ritorno di Marcsono riposte in un altro spagnolo: Pol. Il pilota ha concluso in maniera positiva la 5 giorni di test sulla pista di Losail, piazzandosi sempre in posizioni di rilievo nella classifica generale.ha lavorato molto sulla versione di quest’anno della moto cercando di migliorare guidabilità, aerodinamica e telaio. Pol rimane sempre cauto dichiarando: “Solo in gara saprò a che livello sono. Il ritmo era simile a quello di altri piloti di spicco, ma qui le condizioni sono molto mutevoli”. “Non è questione di grip o no. Ci sono tante cose. Anche con due weekend di gara qui non potrò dire di conoscere questa moto. Siamo lontani dal capirla. Ci sono più circuiti e giornate”. Nonostante ...

