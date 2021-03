MotoGp, Dovizioso farà un test sulla nuova Aprilia RS-GP 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Andrea Dovizioso farà un test sulla nuova Aprilia. Il pilota è pronto a scendere in pista nel mondiale MotoGp con il nuovo modello RS-GP 2021, già testato da Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori, e che ha dato subito buone sensazioni. “E’ stato un piacere invitare Andrea, i giorni di Jerez saranno semplicemente l’occasione di conoscerci meglio, anche in pista”, queste le parole dell’Ad di Aprilia Massimo Rivola. “Non sarà una prova di matrimonio ma l’occasione per girare insieme senza alcun obbligo di impegno per il futuro. Conosciamo tutti il valore di Andrea e il suo contributo sarà importante, anche per un solo test”. Dovizioso racconta la sua emozione: “L’interesse di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Andreaun. Il pilota è pronto a scendere in pista nel mondialecon il nuovo modello RS-GP, giàato da Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori, e che ha dato subito buone sensazioni. “E’ stato un piacere invitare Andrea, i giorni di Jerez saranno semplicemente l’occasione di conoscerci meglio, anche in pista”, queste le parole dell’Ad diMassimo Rivola. “Non sarà una prova di matrimonio ma l’occasione per girare insieme senza alcun obbligo di impegno per il futuro. Conosciamo tutti il valore di Andrea e il suo contributo sarà importante, anche per un solo”.racconta la sua emozione: “L’interesse di ...

