Moto Guzzi compie 100 anni (Di mercoledì 17 marzo 2021) : venne fondata il 15 marzo 1921 : esattamente un secolo fa, il 15 marzo del 1921, venne costituita la “Società Anonima Moto Guzzi” avente per oggetto “La fabbricazione e la vendita di Motociclette e ogni altra attività attinente o collegata all’industria metalmeccanica”. E proprio in quel momento i fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi scelsero come simbolo l’aquila ad ali spiegate, in memoria del compagno d’armi Giovanni Ravelli col quale militarono nel Servizio Aereo della Regia Marina durante la Prima Guerra Mondiale. L’azienda celebra questo importante compleanno proprio mentre sta vivendo una nuova giovinezza. La gamma Moto è profondamente rinnovata mantenendo intatti i valori di stile e autenticità del Marchio, uniti alle migliori dotazioni tecniche in termini di supporti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) : venne fondata il 15 marzo 1921 : esattamente un secolo fa, il 15 marzo del 1921, venne costituita la “Società Anonima” avente per oggetto “La fabbricazione e la vendita diciclette e ogni altra attività attinente o collegata all’industria metalmeccanica”. E proprio in quel momento i fondatori Carloe Giorgio Parodi scelsero come simbolo l’aquila ad ali spiegate, in memoria del compagno d’armi GiovRavelli col quale militarono nel Servizio Aereo della Regia Marina durante la Prima Guerra Mondiale. L’azienda celebra questo importante compleanno proprio mentre sta vivendo una nuova giovinezza. La gammaè profondamente rinnovata mantenendo intatti i valori di stile e autenticità del Marchio, uniti alle migliori dotazioni tecniche in termini di supporti ...

Advertising

matteosalvinimi : Il 15 marzo 1921 nasceva Moto Guzzi, 100 anni di leggenda italiana! ?????? #MotoGuzzi - SandroBrizzola4 : RT @GenovaEventi: 100 anni fa nasceva il mitico marchio @motoguzziclub, ideato dall'imprenditore genovese Giorgio Parodi. In occasione del… - ANSA_Motori : Moto Guzzi, una livrea speciale per il centenario #ANSAmotori - SettenewsWeb : Tornano le GMG, le Giornate Moto Guzzi, per celebrare quest’anno i cento anni della nascita del noto marchio di Man… - FORUMAutoMotive : Daniele Bandiera, ad @gruppoapi, già in Alfa Romeo, Moto Guzzi e Gruppo Piaggio, sorseggerà il caffè con… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Guzzi Moto Guzzi: un nuovo esemplare per il centenario nel corso dell'anno? Figura assieme ai profili di diversi modelli rappresentativi di Moto Guzzi . Una piccola immagine meno nitida rispetto a quella degli altri esemplari e per questo interessante, tanto da far supporre la presentazione di una novità più avanti nell'anno del ...

Canottaggio, azzurri in raduno a Varese dal 21 marzo ... Mario Paonessa, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle - CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle - Moto Guzzi), ...

Moto Guzzi, i primi cento anni dell'Aquila - Speciali Agenzia ANSA Moto Guzzi: un nuovo esemplare per il centenario nel corso dell’anno? Figura assieme ai profili di diversi modelli rappresentativi di Moto Guzzi. Una piccola immagine meno nitida rispetto a quella degli altri esemplari e per questo interessante, tanto da far supporre la ...

Moto Guzzi V7 II Special (2015 - 17) usata a Portoferraio Annuncio vendita Moto Guzzi V7 II Special (2015 - 17) usata a Portoferraio, Livorno - 8326831 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Figura assieme ai profili di diversi modelli rappresentativi di. Una piccola immagine meno nitida rispetto a quella degli altri esemplari e per questo interessante, tanto da far supporre la presentazione di una novità più avanti nell'anno del ...... Mario Paonessa, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle - CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle -), ...Figura assieme ai profili di diversi modelli rappresentativi di Moto Guzzi. Una piccola immagine meno nitida rispetto a quella degli altri esemplari e per questo interessante, tanto da far supporre la ...Annuncio vendita Moto Guzzi V7 II Special (2015 - 17) usata a Portoferraio, Livorno - 8326831 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...