Mondo eSports: l’organizzazione Nicecactus entra nell’OIES (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, ci è giunta una notizia piuttosto interessante per tutti gli appassionati di eSports: l’organizzazione Nicecactus è entrata nell’OIES L’Osservatorio Italiano eSports continua ad espandere la sua rete in sede anche internazionale. Dopo aver accolto tra i suoi ranghi Calciatori Brutti, il CSI e il Team eSport Revolution e dopo aver aperto la branca Consulting, l’OIES guarda altrove: in Europa. Nicecactus è la principale organizzazione europea di eSports, che offre una piattaforma di gioco “all in one” e che ha la più innovativa Digital Academy nel settore degli eSports. L’azienda supporta oltre trenta videogiochi ed è specializzata in titoli popolari a livello mondiale come Rocket League, Rainbow Six Siege ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, ci è giunta una notizia piuttosto interessante per tutti gli appassionati ditaL’Osservatorio Italianocontinua ad espandere la sua rete in sede anche internazionale. Dopo aver accolto tra i suoi ranghi Calciatori Brutti, il CSI e il Team eSport Revolution e dopo aver aperto la branca Consulting, l’OIES guarda altrove: in Europa.è la principale organizzazione europea di, che offre una piattaforma di gioco “all in one” e che ha la più innovativa Digital Academy nel settore degli. L’azienda supporta oltre trenta videogiochi ed è specializzata in titoli popolari a livello mondiale come Rocket League, Rainbow Six Siege ...

Advertising

tuttoteKit : Mondo eSports: l'organizzazione #Nicecactus entra nell'#OIES #OsservatorioItalianoEsports #tuttotek - BananaDream2 : Alla ricerca dell'ORO! A breve inizierà la live su League of Legends nel fantastico mondo delle scimmie!!… - 4GameHz1 : Business School organizza in collaborazione con PG Esports un webinar sul mondo competitivo • 4GameHz… - ZakinhoFIFA : RT @AlbiGiulini: Non solo #TorinoSassuolo, oggi il #Toro farà il suo esordio ufficiale nel mondo degli #eSports con la fase a gironi della… - AlbiGiulini : Non solo #TorinoSassuolo, oggi il #Toro farà il suo esordio ufficiale nel mondo degli #eSports con la fase a gironi… -