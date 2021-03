Massimo Galli: “Mai chiesto o percepito compensi per interviste ai giornali e in tv” (Di mercoledì 17 marzo 2021) È una delle voci più autorevoli tra gli esperti che, dall’inizio dell’emergenza Covid, presenziano sui giornali e in tv per spiegare ai cittadini la situazione epidemiologica, i rischi legati al coronavirus e l’evoluzione della pandemia. Nonostante questo, Massimo Galli più volte è stato attaccato da alcuni utenti sui social network di ricevere compensi o gettoni di presenza dalle trasmissioni televisive. Illazioni che l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha sempre smentito e che è tornato ancora una volta a ribadire su Twitter. “Non ho mai richiesto, né percepito alcun compenso per le mie partecipazioni a programmi televisivi, né per le interviste a giornali”, ha scritto. Galli si dice “stufo di ripeterlo“, visto che nei mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) È una delle voci più autorevoli tra gli esperti che, dall’inizio dell’emergenza Covid, presenziano suie in tv per spiegare ai cittadini la situazione epidemiologica, i rischi legati al coronavirus e l’evoluzione della pandemia. Nonostante questo,più volte è stato attaccato da alcuni utenti sui social network di ricevereo gettoni di presenza dalle trasmissioni televisive. Illazioni che l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha sempre smentito e che è tornato ancora una volta a ribadire su Twitter. “Non ho mai ri, néalcun compenso per le mie partecipazioni a programmi televisivi, né per le”, ha scritto.si dice “stufo di ripeterlo“, visto che nei mesi ...

Advertising

fanpage : 'Questa sospensione farà un grande danno perché creerà ulteriori incertezze nelle persone' Così Massimo Galli dopo… - Robycop51 : RT @FrancescaLupo15: Galli dice la stessa cosa che disse Burioni a Dicembre:'Gli effetti a lungo termine si vedranno a lungo termine' ma la… - QuotidianPost : Massimo Galli: “Ogni giorno 200 eventi trombotici tra non vaccinati” - BlobRai3 : La netta sensazione è che questa cosa sia una drammatica bufala. Massimo rispetto per le persone che sono state mal… - aranciared : @MassimoGalli51 c'è chi mette paura per gloria, chi ce la mette per professione, Massimo Galli n'è l'uno ne l'altro… -