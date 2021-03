Marco Giallini | sapete cosa faceva prima del successo? Non tutti conoscono questo incredibile retroscena

(Di mercoledì 17 marzo 2021)di raggiungere il? Non lo immaginereste mai, ecco le parole dell’amatissimo attore.di raggiungere il? L’è senza alcun dubbio uno degli attori più importanti del panorama cinematografico italiano. Tanti sono i film importanti a cui ha preso parte, da ‘Perfetti sonosciuti’ a ‘Ritorno al crimine’, passando per ‘The Place’, ‘Io Sono Tempesta’, ‘Se Dio vuole’ e tantissimi altri. Tanti anche i lavori in tv, come ‘Suburra’, ‘Rocco Schiavone’, ‘Boris 3’ e ...

Advertising

RaiNews : Due nuovi episodi interpretati da Marco Giallini dai romanzi di Antonio Manzini - Raiofficialnews : Torna in tv, con due nuove prime serate all’insegna del noir e del poliziesco, il vicequestore #RoccoSchiavone. St… - Radio1Rai : 'Volevo prendere in affitto la casa della prima serie perché da fuori io la guardo ed è Schiavone. Nelle nuove punt… - Ila_always : Marco Giallini una delle cose migliori del cinema italiano #RoccoSchiavone - Nico_Uff_Stampa : RT @_diana87: Stasera torna il vicequestore e le sue rotture di c0gli0ni, stasera torna #MarcoGiallini nei panni di quel burbero di #RoccoS… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Giallini

, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e curiosità sull'attore che interpreta Rocco ...La serie tv conè ambientata in Valle d'Aosta e andrà in onda su Rai Due a partire da mercoledì 17 ...Tutto pronto all'Allianz Arena per il match di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio: di seguito la diretta scritta del match.Marco Giallini ha perso la moglie Loredana nel luglio 2011 per un'emorragia cerebrale: l'attore ha raccontato il dolore straziante per la morte della sua compagna di vita, lo accompagna ancora oggi. S ...