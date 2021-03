L' Arcivescovo di Taranto abolisce i piedi scalzi nei riti

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Le coppie dei “perdoni” di, i confratelli incappucciati del Carmine, devono rinunciare per quest'anno aiper i tradizionali e antichidella Settimana Santa. Usanza che nel tempo ne ha fatto un tratto distintivo. L'Filippo Santoro ha ufficializzato ed approvato nuove regole che tengono in considerazione l'emergenza Covid e i divieti emessi in proposito. Le novità che modificano alcuni aspetti rilevanti della ritualità riguardano la preghiera agli altari della Reposizione (i cosiddetti “sepolcri”) che quest'anno ai “perdoni” effettueranno nel pomeriggio del giovedi santo solo all'interno delle chiese. In sostanza, non si recheranno nelle varie chiese secondo gli itinerari prestabiliti e non attraverseranno in coppia le strade della ...