La schermitrice Elisa Di Francisca | «Ho amato una donna | è stata la mia anima gemella»

(Photo by Hannah Peters/Getty Images) «Dovrei nascondermi per un po': tante persone non saranno contente delle rivelazioni del mio libro. Il lato buffo della faccenda è che, comunque, non potrò farlo: sono incinta di Brando, il mio secondo figlio e, poi, c'è la pandemia… Staremo a vedere». Elisa Di Francisca, 38 anni, si accende in una delle sue risate forti e vigorose. Ci vediamo sulla piattaforma Zoom e la sua forza sembra uscire dallo schermo, come quando in pedana colpisce di fioretto le avversarie. Se non fosse la campionessa olimpica di scherma che è, con due ori conquistati a Londra 2012 e un argento a Rio 2016, Elisa Di Francisca potrebbe essere scambiata per una rockstar. Giovinezza ribelle Ne avrebbe tutte le caratteristiche: una giovinezza ribelle, una personalità passionale e tormentata, talento e ...

