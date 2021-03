Kit di test per COVID-19 o reagente per tamponi? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ho una persona, a cui tengo molto, che spesso mi manda segnalazioni sulla base di quello che vede circolare nella sua cerchia di conoscenti e clienti. Lunedì 15 marzo 2021, primo giorno di zona rossa allargata, mi ha inviato un link che sarebbe prova, secondo uno dei suoi contatti, di un complotto su scala internazionale. Il link che mi ha inviato rimanda a una pagina sul sito World Integrated Trade Solutions, un sito che si occupa di commercio e import-export. Fatico a immaginarmi come dei complottari negazionisti arrivino a scovare questi link oscuri, ma vabbè. Nella pagina che viene linkata si trova un elenco di quelli che vengono definiti “medical test kits” con il numero di quanti sono stati ordinati dai vari Paesi. L’elenco è preceduto da questo testo: Medical test kits (300215) imports by country in 2019 Additional Product ... Leggi su butac (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ho una persona, a cui tengo molto, che spesso mi manda segnalazioni sulla base di quello che vede circolare nella sua cerchia di conoscenti e clienti. Lunedì 15 marzo 2021, primo giorno di zona rossa allargata, mi ha inviato un link che sarebbe prova, secondo uno dei suoi contatti, di un complotto su scala internazionale. Il link che mi ha inviato rimanda a una pagina sul sito World Integrated Trade Solutions, un sito che si occupa di commercio e import-export. Fatico a immaginarmi come dei complottari negazionisti arrivino a scovare questi link oscuri, ma vabbè. Nella pagina che viene linkata si trova un elenco di quelli che vengono definiti “medicalkits” con il numero di quanti sono stati ordinati dai vari Paesi. L’elenco è preceduto da questoo: Medicalkits (300215) imports by country in 2019 Additional Product ...

