Incidente in A4 | 44enne muore sul colpo schiacciato nell’abitacolo | schianto devastante

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente 44enne

Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today , ilviaggiava a bordo di un camion scontratosi contro un tir che aveva di fronte. Sul luogo dell'sono arrivati in pochi minuti ...... la cabina del camion delsi è accartocciata su se stessa, intrappolando all'interno l'uomo. La vittima è rimasta incastrata nell'abitacolo Sul luogo dell', come riportato dall'...Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale, il 44enne era alla guida di un furgone aziendale e viaggiava in direzione Venezia, quando non si sarebbe accordo di un tir che era ...Un uomo di 44 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 marzo, sull’Autostrada A4 nel tratto ...