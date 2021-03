Advertising

Grottaglie, si trovava ai domiciliari per stalking: evade per minacciare la ex

Così, un 34enne diè stato nuovamente condotto in carcere dagli agenti del locale ... che siagli arresti domiciliari. L'uomo, contravvenendo alla disposizioni imposte dalla misura ...... minacce, ingiurie e resistenza a Pubblico Ufficiale, gli agenti del Commissariato di... Atteggiamenti che sono proseguiti anche quando la donna sinegli Uffici del Commissariato. ...TARANTO - E’ evaso dai domiciliari per recarsi dall’ex moglie, che lo aveva già denunciato e fatto arrestare per stalking. Così, un 34enne di Grottaglie è stato nuovamente condotto in carcere dagli ag ...Così, un 34enne di Grottaglie (Taranto) stato nuovamente condotto in carcere ... donna in quanto era stata segnalata la presenza in strada dell’ex marito, che si trovava agli arresti domiciliari.