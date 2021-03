Facebook condannato a risarcire un avvocato di Bologna | “Profilo cancellato ingiustamente”

Advertising

ncaranti : RT @JurisWiki: Medico su Facebook dà dei “poveri ebeti” agli interlocutori. Avvocato gli risponde sarcastico accusandolo e questo lo offend… - JurisWiki : Medico su Facebook dà dei “poveri ebeti” agli interlocutori. Avvocato gli risponde sarcastico accusandolo e questo… - domusperusia : Post di Ilaria Cucchi da Facebook riassuntivo dell'accaduto. Il 14 novembre 2019 la Corte d’Assise di Roma ha con… - PaulineGoddess8 : RT @angelo_forgione: #Maradona non era un evasore fiscale. Lo ha sentenziato la Cassazione solo oggi, post mortem, e mi piace immaginare Di… - comradefolagra : RT @ODNDItalia: Chi è Guido Taietti, dirigente di #CasaPound, il cui libro si vorrebbe presentare a Cernusco S/N: condannato a più di 7 ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook condannato

Today.it

Dovrà pagare 14mila euro di risarcimento per il danno subito da Vincenzo de Gaetano e anche 12mila euro come punizione per una sorta di 'lite ...E vengoperché non ho avvisato il Procuratore della Repubblica dell'invio dell'... Tratto da:.comDovrà pagare 14mila euro di risarcimento per il danno subito da Vincenzo de Gaetano e anche 12mila euro come punizione per una sorta di "lite temeraria" ...Sanzionata la rimozione senza spiegazioni di account e pagine. Riconosciuto il grave danno alla vita di relazione e alla espressione del pensiero ...