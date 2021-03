Enel X | il Lazio è la Regione “rossa” con il calo più consistente negli spostamenti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Continua il monitoraggio suglidella mappa interattiva diX, a seguito delle ultime misure restrittive previste dal Governo per contenere la pandemia. Anche ieri (16 marzo, ndr) si è confermato il trend di riduzione dei movimenti nelle regioni passate da giallo a rosso rispetto alla settimana precedente e alla normalità pre-Covid. Nonostante ciò nessunaregistra cali paragonabili al lockdown di marzo/aprile/maggio 2020 e il numero diè ancora più che doppio in rispetto a quel periodo. Nelle regioni rosse si sono registrate ieri consistenti riduzioni di traffico, rispetto al periodo pre-Covid (febbraio-marzo 2020), che oscillano tra il -16% registrato dalal -3% del Veneto. “City Analytics – Mappa di mobilità” – la soluzione di ...

Advertising

about_big_data : RT @cronaca_news: City Analytics, mappa mobilità di Enel X: nelle regioni rosse scendono gli spostamenti, nel Lazio -28% rispetto alla sett… - TV7Benevento : **Covid: Enel X, in zone rosse scendono spostamenti, Lazio -28%**... - cronaca_news : City Analytics, mappa mobilità di Enel X: nelle regioni rosse scendono gli spostamenti, nel Lazio -28% rispetto all… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Lazio

Teleborsa

... rispetto al periodo pre - Covid (febbraio - marzo 2020), che oscillano tra il - 16% registrato dalal - 3% del Veneto . "City Analytics - Mappa di mobilità" " la soluzione diX e HERE ...... che oscillano tra il - 16% registrato dalal - 3% del Veneto. È quanto rilevato da "City Analytics - Mappa di mobilità" la soluzione diX e HERE Technologies che, a partire dall'analisi ...(Teleborsa) - Continua il monitoraggio sugli spostamenti della mappa interattiva di Enel X, a seguito delle ultime misure restrittive previste dal Governo per contenere la pandemia. Anche ieri ...È quanto è stato rilevato da “City Analytics – Mappa di mobilità” la soluzione di Enel X e HERE Technologies che stima ... quella che più ha risentito delle nuove misure è il Lazio, con un calo di ...