Elliot Page: il Time dedica la copertina all'attore

L'attore Elliot Page conquista la copertina del Time nella prima intervista dopo l'annuncio di essere transgender. Lo scorso dicembre, l'attore nominato all'Oscar Elliot Page ha annunciato di essere transgender non-binario, chiedendo di riferirsi alla sua persona con i pronomi lui e loro. Oggi, per la prima volta dopo il coming out come transgender e non-binary, parla a cuore aperto sul Time del suo lungo e spesso difficile percorso che l'ha portato ad abbracciare pienamente la sua identità. "Per molto tempo non sono nemmeno riuscito a guardare una mia foto"

