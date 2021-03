Dei ricercatori testano un “virus” Bluetooth per studiare il Covid-19 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alcuni studiosi australiani stanno sviluppando una sorta di virus virtuale che si propaga via Bluetooth, simulando il comportamento dei virus reali L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alcuni studiosi australiani stanno sviluppando una sorta divirtuale che si propaga via, simulando il comportamento deireali L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Silviarigano : RT @giorgioimpe: Chiude il Convegno dedicato a #MarcoBiagi l’ex Ministro @MaurizioSacconi che invita tutti al coraggio. Quello che ebbe Bia… - TuttoAndroid : Dei ricercatori testano un “virus” Bluetooth per studiare il Covid-19 - Radio1Rai : RT @1giornodapecora: #ugdp #Garattini in Italia abbiamo la metà dei ricercatori dei paesi europei, questo comporta la fuga di molti nostri… - 1giornodapecora : #ugdp #Garattini in Italia abbiamo la metà dei ricercatori dei paesi europei, questo comporta la fuga di molti nost… - MicheTiraboschi : RT @giorgioimpe: Chiude il Convegno dedicato a #MarcoBiagi l’ex Ministro @MaurizioSacconi che invita tutti al coraggio. Quello che ebbe Bia… -