Borse asiatiche deboli. Gli investitori attendono il FOMC (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che si attesta a 29.921 punti, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che aumenta dell’1,24 rispetto alla vigilia. Gli investitori sono cauti in vista della conclusione del meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), uno dei principali organismi della Federal Reserve americana. C’è attesa sulle sue conclusioni, dai dati sull’economia statunitense alle scelte sui tassi di interesse. Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (-0,07%); in frazionale calo Seul (-0,64%). Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,23%; come pure, poco sotto la parità Sydney (-0,44%). Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,14%. Seduta trascurata per l’Euro nei confronti della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che si attesta a 29.921 punti, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che aumenta dell’1,24 rispetto alla vigilia. Glisono cauti in vista della conclusione del meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (), uno dei principali organismi della Federal Reserve americana. C’è attesa sulle sue conclusioni, dai dati sull’economia statunitense alle scelte sui tassi di interesse. Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (-0,07%); in frazionale calo Seul (-0,64%). Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,23%; come pure, poco sotto la parità Sydney (-0,44%). Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,14%. Seduta trascurata per l’Euro nei confronti della ...

Advertising

Kuspide_SCF : In lieve ribasso stamattina le borse asiatiche, seguendo la chiusura di Wall Street ieri, mentre l'Europa ha chiuso… - vivianabaretto : RT @MilanoFinanza: Borse asiatiche in rialzo in scia ai record di Wall Street - Kuspide_SCF : Borse asiatiche in rialzo sulla scia di Wall Street, dove ieri lo S&P500 e il DJ hanno toccato nuovi massimi. Setti… - MilanoFinanza : Borse asiatiche in rialzo in scia ai record di Wall Street - Kuspide_SCF : Borse asiatiche sulla parità, a parte India e Cina. L'accelerazione dei piani di vaccinazione (in Usa 3 milioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche Borse asiatiche deboli. Gli investitori attendono il FOMC Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che si attesta a 29.921 punti, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen , che aumenta dell'1,24 rispetto alla vigilia. Gli investitori ...

Borse europee in rialzo Partenza in rialzo per le principali borse europee sulla scia delle borse asiatiche e di Wall Street. Milano sale dello 0,60%, Londra e Francoforte guadagnano mezzo punto percentuale, Parigi +0,25%. Lo spread si allarga leggermente a 95 punti, il rendimento decennale ...

Borse asiatiche in buon rialzo. Tokyo chiude positiva Borsa Italiana Borse asiatiche deboli. Gli investitori attendono il FOMC Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che si attesta a 29.921 punti, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che ...

Borsa Tokyo chiude piatta, azionario con il fiato sospeso nel Fed Day. Futures Usa ingessati L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna con una variazione di appena -0,02%, a 29.914,33 punti, in attesa dell'annuncio della Federal Reserve, in calendario nella giornata ...

Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che si attesta a 29.921 punti, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen , che aumenta dell'1,24 rispetto alla vigilia. Gli investitori ...Partenza in rialzo per le principalieuropee sulla scia dellee di Wall Street. Milano sale dello 0,60%, Londra e Francoforte guadagnano mezzo punto percentuale, Parigi +0,25%. Lo spread si allarga leggermente a 95 punti, il rendimento decennale ...Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che si attesta a 29.921 punti, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che ...L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna con una variazione di appena -0,02%, a 29.914,33 punti, in attesa dell'annuncio della Federal Reserve, in calendario nella giornata ...