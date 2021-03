Barbiere aperto per protesta | arriva la polizia locale e scatta la maxi multa per proprietario e cliente

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quattrocento euro di- anche ala cui stava tagliando i capelli in quel momento - e cinque giorni di chiusura: è la sanzione applicata dalladi Spilimbergo (Pordenone) al ...

Quattrocento euro di multa - anche al cliente a cui stava tagliando i capelli in quel momento - e cinque giorni di chiusura: è la sanzione applicata dalla Polizia locale di Spilimbergo (Pordenone) al ...... progettato da Patricia Grosdemange La nuova boutique dell'iconico brand hanella suggestiva ... con pareti in travertino ed un'elegante poltrona da. Negozio di Glossier a Los Angeles ...Quattrocento euro di multa - anche al cliente a cui stava tagliando i capelli in quel momento - e cinque giorni di chiusura: è la sanzione applicata dalla ...Sull'isola d'Ischia la percentuale dei positivi al coronavirus è significativamente inferiore rispetto alla terraferma, circostanza che lo scorso 9 marzo aveva indotto il sindaco Enzo Ferrandino a scr ...