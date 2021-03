Amici 20 e Uomini e Donne sospesi temporaneamente in memoria delle vittime (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella giornata di domani, Giovedì 18 marzo 2021, i programmi di Maria De Filippi ‘Amici 20’ e ‘Uomini e Donne’ non andranno in onda su Canale 5. Il motivo è semplice: il 18 marzo è stata istituita la Gionata Nazionale in memoria delle vittime di Coronavirus e ha lo scopo di conservare e ricordare la memoria di tutte le persone che sono decedute per mano della pandemia causata dal Covid-19. Questa Giornata Nazionale verrà celebrata ogni anno e la data è stata scelta perché proprio il 18 marzo di un anno fa, gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare per portarle in posti lontani a causa della saturazione dei cimiteri limitrofi alla città. Ma cosa c’entra questo con lo stop momentaneo dei due programmi di Maria De Filippi ‘Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella giornata di domani, Giovedì 18 marzo 2021, i programmi di Maria De Filippi ‘20’ e ‘’ non andranno in onda su Canale 5. Il motivo è semplice: il 18 marzo è stata istituita la Gionata Nazionale indi Coronavirus e ha lo scopo di conservare e ricordare ladi tutte le persone che sono decedute per mano della pandemia causata dal Covid-19. Questa Giornata Nazionale verrà celebrata ogni anno e la data è stata scelta perché proprio il 18 marzo di un anno fa, gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare per portarle in posti lontani a causa della saturazione dei cimiteri limitrofi alla città. Ma cosa c’entra questo con lo stop momentaneo dei due programmi di Maria De Filippi ‘e ...

